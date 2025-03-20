التعليم تصدر أوامر تعيين وجبة جديدة من حملة الشهادات العليا والأوائل

نيوز ـ محليات





أعلنت والبحث العلمي، اليوم الخميس، إصدار أوامر تعيين (342) من حملة الشهادات العليا والأوائل على ملاك الوزارة.



وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " ندعو الذوات المنشورة أسماؤهم أدناه إلى مراجعة المراكز الإرشادية في الجامعات لاستكمال إجراءات مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الأربعة (النسخة الاصلية) ونسخة ملونة عدد (2) وصورة شخصية عدد (4) وما يثبت حصولهم على الشهادة (وثيقة ملونة أو تأييد تخرج مع الباركود الخاص بصحة صدور الوثيقة أو تأييد التخرج) عدد (2) اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2025/3/23 عند التاسعة صباحا في المراكز الإرشادية ولغاية عشرة أيام عمل".



المراكز الإرشادية:



الجامعة المستنصرية من تسلسل 1 إلى 171.



الجامعة التكنولوجية من تسلسل 172 إلى 342.



الأمر والأسماء: وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " ندعو الذوات المنشورة أسماؤهم أدناه إلى مراجعة المراكز الإرشادية في الجامعات لاستكمال إجراءات مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الأربعة (النسخة الاصلية) ونسخة ملونة عدد (2) وصورة شخصية عدد (4) وما يثبت حصولهم على الشهادة (وثيقة ملونة أو تأييد تخرج مع الباركود الخاص بصحة صدور الوثيقة أو تأييد التخرج) عدد (2) اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2025/3/23 عند التاسعة صباحا في المراكز الإرشادية ولغاية عشرة أيام عمل".المراكز الإرشادية:الجامعة المستنصرية من تسلسل 1 إلى 171.الجامعة التكنولوجية من تسلسل 172 إلى 342.الأمر والأسماء: اضغط هنا