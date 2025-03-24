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ربع مليون شجرة حول بغداد قريبًا.. والسقي باستخدام مياه الصرف الصحي
محليات
2025-03-24 | 03:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
663 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
من المفترض ان تشهد العاصمة
بغداد
قريبا، المباشرة بانشاء حزام اخضر حولها بزراعة حوالي ربع مليون شجرة، يتم سقيها باستخدام وإعادة تصفية مياه الصرف الصحي.
وقال الناطق باسم أمانة
بغداد
عدي الجنديل إنه "ستتم المباشرة قريباً بزراعة 250 ألف شجرة ضمن الموسم
الربيعي
للبدء بمشروع الحزام الأخضر بعد إكمال البنى التحتية، لاسيما بعد الانتهاء من أعمال إنشاء أكبر محطة لتحويل مياه الصرف الصحي إلى مياه صالحة للسقي من خلال أحواض عملاقة لخزن المياه لتستخدم لأغراض السقي على وفق أحدث الطرق".
وأوضح ان "الأشجار ستعمل كـ(مصدَّات) للرياح والأتربة، إضافة إلى زيادة المساحات الخضراء"، لافتاً إلى أن "الأشجار التي تمت المباشرة بزراعتها، من النوع المعمر وتتحمل درجات الحرارة العالية صيفاً"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
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