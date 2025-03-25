نقابة المحامين تجدد الثقة لأحلام اللامي

وقالت نقيب المحامين للوكالة الرسمية، "بعد إنجاز الانتخابات سيبدأ عهد جديد لإكمال ما تم تنفيذه في الدورة السابقة، ونتمنى أن نكون متكاتفين والابتعاد عن الخلافات".وأضافت ، أن "الخلاف بين النقيب والأعضاء لا يخدم العمل ويضع العراقيل أمام تنفيذ البرامج الخاصة بالنقابة"، مشيرة الى ان "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة العمل المشتركة وتحقيق مطالب الزملاء المحامين".