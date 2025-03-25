مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام أسبوعا كاملا

قرر ، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي طيلة أيام الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمجلس، ورد لـ نيوز، أن "مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي طيلة أيام الأسبوع المقبل بمناسبة عيد المبارك".