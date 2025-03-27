التربية تُصدر ضوابط تأسيس المدارس المهنية الاهلية (وثيقة)

– محليات



أعلنت العام والأهلي والأجنبي في ، اليوم الخميس، إصدار ضوابط تأسيس المدارس المهنية الأهلية بعد تصويت هيئة الرأي.



وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة فإن التعليمات ستكون كالاتي:

