بعد شكاوى ومناشدات.. البيئة تطالب المرور بإجراءات أكثر حزماً تجاه هذا الأمر

وذكر بيان للوزارة، أنه "في إطار جهودها المستمرة للحد من التلوث السمعي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة، خاطبت في لتشديد إجراءاتها ضد أصحاب العجلات والدراجات النارية التي تصدر أصواتاً عالية ومزعجة، لما تسببه من إزعاج مباشر للمواطنين، خصوصا الأطفال، واعتبارها أحد أشكال التلوث السمعي المؤثر في العامة".ونقل البيان عن التوعية والإعلام البيئي، ، قوله إن "هذه المخاطبة جاءت استجابةً للشكاوى والمناشدات العديدة التي وردت إلى الوزارة من المواطنين المتضررين، والتي أكدت معاناتهم من الضوضاء الناتجة عن التعديلات المخالفة على العجلات والدراجات النارية".وأضاف الحسون أن الوزارة طالبت بتكثيف جهود مفارزها المنتشرة في شوارع والمحافظات واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين".ودعت الوزارة إلى "إرسال دوريات مرورية لمراقبة المحال والورش التي تقوم بإجراء تعديلات غير قانونية على كواتم الصوت (الصالنصات)، والتي تؤدي إلى زيادة مستوى الضوضاء بشكل ينتهك القوانين البيئية والمرورية".وشدد الحسون على "أهمية التعاون المشترك بين الجهات ذات العلاقة للحد من هذه الظاهرة، مؤكدا أن ماضية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية البيئة وفقاً لقانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، بما يضمن بيئة أفضل وأكثر أماناً للمواطنين".