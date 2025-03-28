هذا ما سيشهده العراقيون خلال أيام العيد

– محلي

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، تساقطاً للأمطار خلال أيام عيد .

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون غائماً جزئياً واحيانا غائما مع فرصة لهطول زخات مطر متفرقة من والاقسام الغربية من المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لهطول الامطار الخفيفة في أماكن متفرقة تبدا من الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية مع انخفاض قليل في الأماكن الغربية من المنطقة الوسطى وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية".

وأضافت ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم في عموم البلاد مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية وفرصة لهطول امطار في ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".

وأكدت ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم في عموم البلاد ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".

وتابعت ان "درجات الحرارة العظمى المتوقعة في البلاد ستكون 33 في وذي قار والديوانية والنجف وبابل وكربلاء وفي 32 اما في 29 ودهوك 26 والسليمانية 25".