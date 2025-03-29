لعبة محيبس واطلاق نار.. هذا ما حصل في هيت ليلة امس

وقال شهود عيان لـ ، ان "مجموعة من المواطنين تجمعوا للعبة المعروفة خلال شهر رمضان، الا ان اللعبة تطورت الى مشاجرة استخدمت فيها الاسلحة النارية".فيما ذكر عضو مجلس المحافظة في تصريح نقل على التواصل الاجتماعي انه "بعد لعبة محيبس و حدوث احتفالات حدث تعدي من منتسبين على مواطنين واطلاق نار وهراوات".وتابع "لدى تدخلي حدث اعتداء علي و على السائق و منتسب واحد معي".