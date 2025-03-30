مدن عراقية تؤدي صلاة العيد "جماهيريا" والمساجد مغلقة.. صدع استثنائي في الشارع السني

وقرر عدد من المواطنين في منطقة الاعظمية والفلوجة التجمع في الساحات والحدائق العامة لغرض أداء صلاة العيد، بلا خطبة عيد ولا رجل دين او امام يأمهم، بعد ان قرر الوقف السني اغلاق المساجد وعدم إقامة صلاة العيد بعد تأكيد إعلانه بأن اليوم متمم لشهر رمضان ويوم غد الاثنين هو العيد لعدم رؤية .نشأ الجدل بعد ان اتهمت جماهير وقيادات سياسية الوقف السني بأنه "تراجع عن اعلان العيد لاسباب سياسية او مجاملات"، بالرغم من ان الوقف السني لم يتراجع عن موقفه لانه لم يعلن موقفا سابقا أساسا، وكل ما صدر عن اعلان الوقف السني العيد الاحد عبارة عن تسريبات وعواجل مجهولة المصدر.وما عزز قناعة هذه الجماهير وبعض الشخصيات السياسية، هو اعلان والسعودية وتركيا العيد الاحد، بالرغم من ان لا يمكن رؤيته بحسبما تؤكد الحسابات العلمية والمراصد الفلكية المختصة، ومن اعلن العيد فهو لا يشترط الرؤية بل يعتمد الحسابات الفلكية، اما الوقف السني فهو يشترط "الرؤية" لاعلان بداية الشهر.وعمومًا، قادت العملية الى حالات استثنائية، ولم تجعل العيد مختلفا بين السنة والشيعة، بل انقسم السنة فيما بينهم، في حالة غير مسبوقة ربما، خصوصًا مع مشاهد افتراش الأرض امام المساجد المغلقة لغرض إقامة صلاة العيد، بالرغم من ان الرأي الذي قال بان العيد الاثنين ليس الوقف السني فحسب، بل والمجمع الفقهي وكذلك الفقيهين وعبد الرزاق ، ولم يعلن عن العيد الاحد سوى هيئة العلماء .