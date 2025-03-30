مدن عراقية تؤدي صلاة العيد "جماهيريا" والمساجد مغلقة.. صدع استثنائي في الشارع السني

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أنباء عن تعرض بوتين لمحاولة اغتيال
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مدن عراقية تؤدي صلاة العيد "جماهيريا" والمساجد مغلقة.. صدع استثنائي في الشارع السني

محليات

2025-03-30 | 01:22 2025-03-30T01:22:27+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

مدن عراقية تؤدي صلاة العيد "جماهيريا" والمساجد مغلقة.. صدع استثنائي في الشارع السني

5,858 شوهد

السومرية نيوز-محليات

في حالة استثنائية وغير مسبوقة، شهدت بعض المدن العراقية صلاة العيد صباح اليوم الاحد "بقرار شعبي"، وذلك إثر الجدل الذي رافق عملية اعلان موعد عيد الفطر من قبل الوقف السني والمؤسسات الدينية الأخرى للفقه السني في العراق والدول العربية الأخرى.

وقرر عدد من المواطنين في منطقة الاعظمية والفلوجة التجمع في الساحات والحدائق العامة لغرض أداء صلاة العيد، بلا خطبة عيد ولا رجل دين او امام يأمهم، بعد ان قرر الوقف السني اغلاق المساجد وعدم إقامة صلاة العيد بعد تأكيد إعلانه بأن اليوم متمم لشهر رمضان ويوم غد الاثنين هو العيد لعدم رؤية الهلال.

نشأ الجدل بعد ان اتهمت جماهير وقيادات سياسية الوقف السني بأنه "تراجع عن اعلان العيد لاسباب سياسية او مجاملات"، بالرغم من ان الوقف السني لم يتراجع عن موقفه لانه لم يعلن موقفا سابقا أساسا، وكل ما صدر عن اعلان الوقف السني العيد الاحد عبارة عن تسريبات وعواجل مجهولة المصدر.

وما عزز قناعة هذه الجماهير وبعض الشخصيات السياسية، هو اعلان إقليم كردستان والسعودية وتركيا العيد الاحد، بالرغم من ان الهلال لا يمكن رؤيته بحسبما تؤكد الحسابات العلمية والمراصد الفلكية المختصة، ومن اعلن العيد فهو لا يشترط الرؤية بل يعتمد الحسابات الفلكية، اما الوقف السني فهو يشترط "الرؤية" لاعلان بداية الشهر.

وعمومًا، قادت العملية الى حالات استثنائية، ولم تجعل العيد مختلفا بين السنة والشيعة، بل انقسم السنة فيما بينهم، في حالة غير مسبوقة ربما، خصوصًا مع مشاهد افتراش الأرض امام المساجد المغلقة لغرض إقامة صلاة العيد، بالرغم من ان الرأي الذي قال بان العيد الاثنين ليس الوقف السني فحسب، بل والمجمع الفقهي وكذلك الفقيهين عبد الملك وعبد الرزاق السعدي، ولم يعلن عن العيد الاحد سوى هيئة العلماء المسلمين.
 
 
>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

الوقف السني

اعلان العيد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد الزعفرانية - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-29
Play
بغداد الزعفرانية - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-29
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٢٩ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-29
Play
الحلقة ٢٩ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-29
بال 90
Play
بال 90
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
Play
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-29
Play
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
29-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-29
Play
29-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-29
Play
نشرة ٢٩ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-29
زار رمضان
Play
زار رمضان
حظوظ العراقيين في سوق الحرية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-29
Play
حظوظ العراقيين في سوق الحرية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-29
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-29
Play
الحلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-29
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
حلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-29
Play
حلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-29
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
زهرة البجاري - الحلقة ٢٧ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-28
Play
زهرة البجاري - الحلقة ٢٧ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-28
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد الزعفرانية - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-29
Play
بغداد الزعفرانية - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-29
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٢٩ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-29
Play
الحلقة ٢٩ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-29
بال 90
Play
بال 90
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
Play
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-29
Play
الحلقة ١٤ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
29-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-29
Play
29-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-29
Play
نشرة ٢٩ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-29
زار رمضان
Play
زار رمضان
حظوظ العراقيين في سوق الحرية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-29
Play
حظوظ العراقيين في سوق الحرية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-29
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-29
Play
الحلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-29
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
حلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-29
Play
حلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-29
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
زهرة البجاري - الحلقة ٢٧ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-28
Play
زهرة البجاري - الحلقة ٢٧ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-28
اخترنا لك
ساعات قادمة شديدة الامطار.. مناطق عراقية ستصحو على صباح عيد "مبلل" غدًا
01:56 | 2025-03-30
في البصرة.. ندوة جماهيرية تطالب بتحويل الزبير لمحافظة (صور)
17:07 | 2025-03-29
مستقبل الطاقة في العراق نحو الاستقلالية أم الاستيراد؟
16:30 | 2025-03-29
مشعان الجبوري: ما فعله رئيس ديوان الوقف السني خيانة للأمانة
16:09 | 2025-03-29
الوقف السني ينفي ما تم تداوله بشأن الرؤية وثبوت الهلال
16:07 | 2025-03-29
انتحار فتاة شنقا شرقي بغداد
15:54 | 2025-03-29
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.