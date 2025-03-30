السوداني يفتتح مشروع ماء العمارة الموحد الكبير بطاقة 16 ألف متر

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس يفتتح مشروع (ماء الموحد الكبير) بطاقة 16 ألف متر مكعب/ ساعة".وأطلق قبل ذلك، الأعمال التنفيذية لمشروعي تأهيل: طريق (العمارة- المشرح- غزيلة- الشيب) بطول 64.5 كم مع مجسر كونكريتي، وطريق (العمارة - البتيرة- الفجر) بطول 80 كم، في محافظة ميسان.كما افتتح رئيس مشروع مجسرات ونفق (الشهيد حسين عطية) في محافظة ميسان.وأطلق السوداني، الأعمال التنفيذية لمشروع كلية طب الأسنان بجامعة ميسان، كما أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير مصفى ميسان وتوسعة طاقته التكريرية من 40 ألفًا إلى 110 آلاف برميل/يوم.وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء ، الى محافظة ميسان لافتتاح وإطلاق عدد من المشاريع المهمة في المحافظة.