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السوداني يفتتح مبنى مديرية مرور محافظة ميسان
محليات
2025-03-30 | 10:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
378 شوهد
افتتح رئيس
مجلس الوزراء
محمد
شياع
السوداني
، اليوم الاحد، مبنى
مديرية مرور
محافظة
ميسان
.
وذكر بيان لمكتب
السوداني
، ان "رئيس
مجلس الوزراء
افتتح مبنى مديرية مرور محافظة ميسان".
وكان قد افتتح رئيس
مجلس الوزراء
،
محمد
شياع
السوداني
، اليوم الأحد، مشروع (ماء العمارة الموحد الكبير) بطاقة 16 ألف متر مكعب/ ساعة.
وأطلق السوداني قبل ذلك، الأعمال التنفيذية لمشروعي تأهيل: طريق (العمارة- المشرح- غزيلة- الشيب) بطول 64.5 كم مع مجسر كونكريتي، وطريق (العمارة - البتيرة- الفجر) بطول 80 كم، في
محافظة
ميسان
.
كما افتتح رئيس مجلس الوزراء مشروع مجسرات ونفق (الشهيد حسين عطية) في
محافظة
ميسان
.
وأطلق السوداني، الأعمال التنفيذية لمشروع كلية طب الأسنان بجامعة ميسان، كما أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير مصفى ميسان وتوسعة طاقته التكريرية من 40 ألفًا إلى 110 آلاف برميل/يوم.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء
محمد
شياع السوداني
، الى محافظة ميسان لافتتاح وإطلاق عدد من المشاريع المهمة في المحافظة.
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