السوداني يفتتح مبنى مديرية مرور محافظة ميسان

وذكر بيان لمكتب ، ان "رئيس افتتح مبنى مديرية مرور محافظة ميسان".وكان قد افتتح رئيس ، ، اليوم الأحد، مشروع (ماء العمارة الموحد الكبير) بطاقة 16 ألف متر مكعب/ ساعة.وأطلق السوداني قبل ذلك، الأعمال التنفيذية لمشروعي تأهيل: طريق (العمارة- المشرح- غزيلة- الشيب) بطول 64.5 كم مع مجسر كونكريتي، وطريق (العمارة - البتيرة- الفجر) بطول 80 كم، في .كما افتتح رئيس مجلس الوزراء مشروع مجسرات ونفق (الشهيد حسين عطية) في .وأطلق السوداني، الأعمال التنفيذية لمشروع كلية طب الأسنان بجامعة ميسان، كما أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير مصفى ميسان وتوسعة طاقته التكريرية من 40 ألفًا إلى 110 آلاف برميل/يوم.وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء ، الى محافظة ميسان لافتتاح وإطلاق عدد من المشاريع المهمة في المحافظة.