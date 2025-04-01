قام بترويع المواطنين.. اعتقال متهم بحوزته اسلحة وأعتدة بكربلاء

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بعد ورود معلومات دقيقة من المصادر الموثوقة بوجود شخص من ارباب السوابق في أحدى مناطق المحافظة يقوم بتهديد وترويع عائلته والمواطنين باستخدام السلاح وجه قائد شرطة اللواء بتشكيل فريق عمل من مركز شرطة فريحة لإلقاء القبض على المتهم، وعلى الفور تم تحرك المفارز لمكان تواجد المتهم ونصب كمين محكم وإلقاء القبض عليه، وضبط بحوزته سلاح ناري نوع بندقية كلاشنكوف وعتاد بندقية (180)اطلاقة ومخازن عتاد ورمانة هجومية عدد (2)".واضافت، انه "تم إحالة المتهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة لأكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".