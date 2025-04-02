بعد ما القى زوجها بنفسه من الاعلى.. مصرع امرأة في حريق داخل شقتها ببغداد

وقال المصدر لـ ، ان "امرأة لقيت مصرعها نتيجة اندلاع حريق داخل شقتها ضمن منطقة الدورة جنوبي بغداد"، مبينا ان "زوجها لقي مصرعه أيضا بعدما قام برمي نفسه من شباك الشقة في محاولة لانقاذ حياته".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني طوقت المكان لاخماد الحريق"، مشيرا الى انه "بحسب المعلومات الواردة فأن الحادث نتيجة تماس كهربائي".