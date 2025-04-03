غرق فتاة وإنقاذ اثنتين جنوب بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، "غرق ثلاث فتيات داخل ضمن ناحية جنوب العاصمة".

وأضاف المصدر أن "الاهالي تمكنوا من انقاذ اثنتين فيما تم فقدان الفتاة الثالثة"، مشيرا الى أن "الاجهزة الامنية تجري البحث عنهن وفتح تحقيق في الحادث".