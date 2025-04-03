مصرع عامل وانتحار شخص في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، "مصرع عامل بناء نتيجة تعرضه لحادث سقوط من مرتفع من بنايات ضمن مقتربات اثناء العمل".

وأضاف المصدر أن "شخص تولد 1956 اقدم على شنق نفسه داخل محل سكناه ضمن منطقة الامين".