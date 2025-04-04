قتل ام توفى.. تفاصيل موت صاحب محل في الكاظمية شمالي بغداد

وقال مراسل ، أن "رجلاً يمتلك محلاً للعطور في شمالي توفي نتيجة ارتفاع (السكر) وفق شهود عيان"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية سارعت الى اغلاق المحل ونقله الى المستشفى لمعرفة السبب الحقيقي لموته".وبين انه "لا توجد أي اعراض ثانوية تشير الى تعرضه الى قتل جنائي وانما توفي نتيجة ارتفاع السكر لديه".وفي وقت سابق، افاد مصدر أمني، بمقتل صاحب محل في ولم يذكر مزيداً من التفاصيل حول سبب مقتله او الجهة المسؤولة عن الحادث.