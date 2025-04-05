هيئة الأنواء الجوية تصدر تحذيرا هاما

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "المجال الجوي العراقي رقم B5 والمؤشرة باللون الأحمر في المخطط ادناه يوضح وجود غيوم وعواصف رعدية تؤثر على الطيران".وأضافت ان "ذلك يستمر من الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي".