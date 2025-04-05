عملية أمنية تخللها مواجهات بالرصاص أطاحت بـ3 متهمين وضبط أسلحة في ميسان (صور)

في خضم تنوع الأحداث اليومية واتساع مسرحها فان شرطة بكل أقسامها ووحداتها عادة ما تكون في قلب ‏الحدث تحكم قبضتها عليه سريعا وتعتقل كل من يعبث بأمن وسلامة المواطنين.أعلنت قيادة شرطة المحافظة ، اليوم السبت 5 نيسان 2025 ، عن إلقاء القبض على 3 متهمين وضبط اسلحة نارية مختلفة الأنواع، في احدى مناطق مدينة ، ضمن قاطع حطين .وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "وضمن الجهود الأمنية المستمرة لمفاصل قيادة الشرطة، في القضاء على إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وغير المرخص وفرض سلطة القانون وتعزيز السلم والمجتمعي من خلال تعقب وملاحقة المطلوبين".وأضافت القيادة، أن "قوة أمنية من وفوج طوارئ الاول وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، وبناءً على معلومات من مصادر موثوقة حول وجود مجموعة من المطلوبين يتواجدون في احدى مناطق ناحية البتراء شرعت القوة بنصب كمائن متعددة وضرب طوق امني على كامل محيط المنطقة وأثناء عملية الاقتحام تعرضت القوة إلى إطلاق نار كثيف مما استدعى إلى الرد على مصدر إطلاق النار والدخول إلى المنطقة ولصعوبة تضاريسها وكثرة الأنهر فيها لم تتمكن القوة من ملاحقة بعض المجرمين وخلال ذلك تم مداهمة مكان تواجدهم والإطاحة بثلاثة متهمين كانوا متواجدين في نفس المكان".وبينت القيادة انه "ومن خلال التفتيش تم ضبط عجلة بداخلها اسلحة ثقيلة وخفيفة وبطاريات إطلاق صواريخ واجهزة اتصال".ووفقا للبيان، كانت الأسلحة المضبوطة على النحو التالي:1- هاون (120) مع قاعدة عدد=12-قنبرة هاون عدد =233-بندقية Gc عدد= 24-بندقية مقصرة عدد = 15-مخازن سلاح Gc عدد= 366-مخازن مقصرة عدد= 67- رمانة دفاعيه عدد= 18-رمانة هجومية عدد = 19-مخزن كلاشنكوف عدد= 410- ناظور عدد = 111- جهاز عدد = 1012 مسدس 9 طارق عدد = 113-عبوه محلية الصنع عدد= 114- حشوة هاون عدد =1615-بطارية اطلاق صواريخ عدد =3 مع شاحنة