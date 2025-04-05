القبض على أجنبية بحوزتها "كريستال" في الشلامجة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، تمكنت من إلقاء القبض على مسافرة أجنبية، ضبط بحوزتها (505) غم من مادة الكريستال المخدرة، كانت مخبأة داخل نعلها، في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها البلد".وأضافت، ان "عملية الضبط تمت بالاشتراك مع مركز شرطة الشلامجة".واشارت الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمة والمادة المخدرة إلى مركز شرطة الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".