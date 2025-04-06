ديالى.. الشرطة تنفي تسجيل أسماء الكوادر التدريسية المتغيبة عن دوام المدارس

وذكر بيان للقيادة ورد لـ ، أنه "تناقلت بعض الصفحات الشخصية والبيجات على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدًا (الفيسبوك) خبر عن قيام منتسبي شرطة بالدخول الى ادارات المدارس وتدوين اسماء الكوادر التدريسية التي قد تغيبت عن الدوام الرسمي لهذا اليوم".وبينت، أن "قائد شرطة اللواء الركن ، ومنذ ساعات الصباح الاولى قد أعطى الاوامر والتوجيهات لكافة مدراء اقسام الشرطة والمراكز الأمنية بتأمين الحماية الكاملة للمدارس والكوادر التدريسية وابنائنا الطلبة وحماية من هم قد نظموا وقفات جماعية او تظاهرة دون التدخل في اسباب التظاهر او الاحتجاج وأن واجب منتسبي شرطة ديالى هو توفير الحماية فقط".ودشنت الكوادر التربوية في مختلف المحافظات العراقية، اليوم الاحد، اضرابهم عن الدوام، حيث بدأ المعلمون والمدرسون دوامهم الصباحي امام مباني مديريات التربية في كل محافظة، وذلك في اول أيام الدوام بعد انتهاء العيد، وذلك للمطالبة بزيادة المخصصات المالية ورفع سقف مبلغ الزوجية والاطفال إلى 100 ألف دينار، فضلا عن شمول المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوة بقانون الخدمة الجامعية المعمول به في والبحث العلمي.