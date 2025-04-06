تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه من داخل السجن الذي تم اعتقال المهندس خالد في .



ويظهر مقطع الفيديو خالد وهو ينادي لاحد الاشخاص انه ليس منتسبا في الداخلية.

وكانت أعلنت، مساء السبت، أن وزيرها تابع مجريات الحادث الذي تعرض له المهندس "بشير خالد" في .

وسبق أن كشفت مصادر أمنية عن تعرض المهندس خالد للتعذيب في أحد مراكز الاحتجاز في ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة أدخلته في حالة موت سريري.