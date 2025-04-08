تحذير هام.. الخزين المائي بالعراق في خطر

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أربع وفيات بحادث سير في صلاح الدين
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-521820-638797105453455315.jpg
تحذير هام.. الخزين المائي بالعراق في خطر
محليات
2025-04-08 | 08:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,947 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أصدرت
وزير الزراعة
في
اقليم
كردستان
بيكرد
طالباني
، اليوم الثلاثاء، تحذيرا بشان الخزين المائي.
وقالت
طالباني
خلال
المؤتمر الدولي
لجامعة
صلاح الدين
–
أربيل
، وتابعتها
السومرية نيوز
، ان "الإقليم والحكومة الاتحادية وضعا خطة مشتركة للحد من مخاطر التغيرات المناخية".
وأضافت ان "انخفاض الموارد المائية سيؤدي إلى هجرة سكانها، وتفشي الأمراض الخطيرة، وفقدان للامن الغذائي"، مشيرة الى ان "اقليم كوردستان يمتلك ثلاثة سدود استراتيجية، دوكان، ودربنديخان، ودهوك، حيث ان دوكان ودربندخان يؤمنان 30 بالمئة من الخزين المائي للعراق".
وحذرت من "خطورة التاثير على الخزين المائي العراقي"، داعية الى انشاء سدود مائية إضافية لزيادة الخزين".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
سيد دخيل "منكوبة" وواسط قد لا تزرع.. بوادر جفاف مبكر و15% من الانفاق المائي يؤخذ "من جيب الخزين"
05:10 | 2025-04-04
انتعاش "الجبايش والحويزة وأبو خصاف".. الموارد: الأمطار زادت الخزين المائي 200 مليون
08:19 | 2025-03-10
مع اقتراب فصل الصيف.. تحذير "هام"
09:50 | 2025-03-17
تحذير من خطر إضاءة الشموع العطرية في المنازل
04:06 | 2025-03-04
خزين
مائي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل سيكون يوم الأربعاء المقبل عطلة رسمية شاملة؟
محليات
28.53%
10:03 | 2025-04-07
هل سيكون يوم الأربعاء المقبل عطلة رسمية شاملة؟
10:03 | 2025-04-07
اليك المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي غدا
محليات
27%
03:31 | 2025-04-08
اليك المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي غدا
03:31 | 2025-04-08
محافظة جديدة تعطل الدوام الأربعاء المقبل
محليات
25.59%
12:29 | 2025-04-07
محافظة جديدة تعطل الدوام الأربعاء المقبل
12:29 | 2025-04-07
فيديو مسرب لـ"بشير خالد" من داخل السجن
محليات
18.88%
17:24 | 2025-04-06
فيديو مسرب لـ"بشير خالد" من داخل السجن
17:24 | 2025-04-06
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - الحلقة ٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-08
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - الحلقة ٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-08
العراق في دقيقة
07-04-2025 | 2025
14:00 | 2025-04-07
العراق في دقيقة
07-04-2025 | 2025
14:00 | 2025-04-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-07
Live Talk
من يقيّد حريات المرأة أكثر العادات أم القانون؟ - الحلقة ٢ | 2025
10:30 | 2025-04-07
Live Talk
من يقيّد حريات المرأة أكثر العادات أم القانون؟ - الحلقة ٢ | 2025
10:30 | 2025-04-07
استديو Noon
رتب جملة 7-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-07
استديو Noon
رتب جملة 7-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-07
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما أفضل الوقت أم المال؟ 7-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-07
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما أفضل الوقت أم المال؟ 7-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-07
طل الصباح
شراح أسوي؟ 7-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-07
طل الصباح
شراح أسوي؟ 7-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-07
خط أحمر
مأساة هزت مدينة الشعب - الحلقة ١ | الموسم 8
15:30 | 2025-04-06
خط أحمر
مأساة هزت مدينة الشعب - الحلقة ١ | الموسم 8
15:30 | 2025-04-06
جات بالليل
30 ثانية 6-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-06
جات بالليل
30 ثانية 6-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-06
عشرين
قانون الانتخابات.. تعديل يتكرر وجدل يتجدد - الحلقة ١ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-05
عشرين
قانون الانتخابات.. تعديل يتكرر وجدل يتجدد - الحلقة ١ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-05
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - الحلقة ٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-08
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - الحلقة ٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-08
العراق في دقيقة
07-04-2025 | 2025
14:00 | 2025-04-07
العراق في دقيقة
07-04-2025 | 2025
14:00 | 2025-04-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-07
Live Talk
من يقيّد حريات المرأة أكثر العادات أم القانون؟ - الحلقة ٢ | 2025
10:30 | 2025-04-07
Live Talk
من يقيّد حريات المرأة أكثر العادات أم القانون؟ - الحلقة ٢ | 2025
10:30 | 2025-04-07
استديو Noon
رتب جملة 7-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-07
استديو Noon
رتب جملة 7-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-07
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما أفضل الوقت أم المال؟ 7-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-07
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما أفضل الوقت أم المال؟ 7-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-07
طل الصباح
شراح أسوي؟ 7-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-07
طل الصباح
شراح أسوي؟ 7-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-07
خط أحمر
مأساة هزت مدينة الشعب - الحلقة ١ | الموسم 8
15:30 | 2025-04-06
خط أحمر
مأساة هزت مدينة الشعب - الحلقة ١ | الموسم 8
15:30 | 2025-04-06
جات بالليل
30 ثانية 6-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-06
جات بالليل
30 ثانية 6-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-06
عشرين
قانون الانتخابات.. تعديل يتكرر وجدل يتجدد - الحلقة ١ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-05
عشرين
قانون الانتخابات.. تعديل يتكرر وجدل يتجدد - الحلقة ١ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-05
اخترنا لك
بينها الاعتصام داخل المدارس.. نقابة المعلمين تعلن سلسلة قرارات بعد اجتماع مجلس الوزراء
11:29 | 2025-04-08
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي غداً
09:39 | 2025-04-08
مجلس ذي قار يبدي موقفاً من "تعنيف التربويين" ويوجه دعوة
09:27 | 2025-04-08
واسط.. "أطباء المستقبل" يناشدون وزير التعليم: ظروفنا صعبة
08:55 | 2025-04-08
غداً.. عطلة في الديوانية
08:42 | 2025-04-08
بشرى سارة بشأن التعيينات في العراق
08:25 | 2025-04-08
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.