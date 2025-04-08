تحذير هام.. الخزين المائي بالعراق في خطر

وقالت خلال لجامعة – ، وتابعتها ، ان "الإقليم والحكومة الاتحادية وضعا خطة مشتركة للحد من مخاطر التغيرات المناخية".وأضافت ان "انخفاض الموارد المائية سيؤدي إلى هجرة سكانها، وتفشي الأمراض الخطيرة، وفقدان للامن الغذائي"، مشيرة الى ان "اقليم كوردستان يمتلك ثلاثة سدود استراتيجية، دوكان، ودربنديخان، ودهوك، حيث ان دوكان ودربندخان يؤمنان 30 بالمئة من الخزين المائي للعراق".وحذرت من "خطورة التاثير على الخزين المائي العراقي"، داعية الى انشاء سدود مائية إضافية لزيادة الخزين".