محافظة عراقية أخرى تعطل الدوام غداً

وذكر المحافظة في بيان ورد لـ ، ان "محافظ قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غداً الاربعاء التاسع من شهر نيسان في المحافظة وجميع الدوائر الرسمية".واشار الى ان "العطلة لا تشمل دوائر الجهد الخدمي"، مبيناً ان "المحافظ خول الجامعات بالتعطيل من عدمه بشكل لا يتعارض في حال وجود امتحانات لطلبتنا الاعزاء"، ولم يحدد بيان المحافظ السبب وراء تعطيل الدوام.