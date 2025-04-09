الصحة تطالب مجلس الوزراء بزيادة مخصصات الخطورة للملاكات التمريضية(وثيقة)



السومرية نيوز ـ محليات





طالب ، لمجلس الوزراء بالموافقة على زيادة مخصصات الخطورة للملاكات التمريضية وذوي المهن الصحية بنسبة 20 في المئة.





وادناه نص الطلب المقدم لمجلس الوزراء بحسب الوثيقة: