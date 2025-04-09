وزارة التربية تحسم الجدل بشأن الدخول الشامل في الامتحانات الوزارية

وقال اعلام الوزارة في خبر تابعته ، ان "الحديث عن الدخول الشامل لطلبة المراحل المنتهية الثالث المتوسط والسادس الاعدادي، غير صحيح".يذكر ان مواقع تواصل اجتماعي نشرت خبرا عاجلا تضمن ان قررت السماح الدخول الشامل لطلبة المراحل المنتهية الثالث المتوسط والسادس الاعدادي في الامتحانات النهائية.