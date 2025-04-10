فوضى واطلاق نار.. ماذا يحصل في القرية العراقية في العامرية؟

وذكر مصدر امني لـ ، ان "قوة امنية كبيرة دخلت الى “القرية العراقية” الواقعة ضمن مقتربات غربي العاصمة ، على خلفية احتجاجات شعبية ضد قرار حكومي يقضي بإخلائها وتسليمها للمستثمرين".واضاف ان "القوة اغلقت مداخل القرية وقطعت التيار الكهربائي عن منازلها، فيما اطلقت العيارات النارية بالهواء".ولم يصدر لغاية الان اي توضح او بيان رسمي من الجهات المعنية حول ذلك.