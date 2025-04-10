التعليم تحدد موعد اجراء الامتحان التقويمي للجامعات الحكومية والاهلية

وقال المتحدث الرسمي للوزارة في تصريح إن الوزارة "تستند إلى رؤية ستراتيجية تهدف إلى تعزيز رصانة الاختبارات الجامعية، وتعمل على وفق معايير ومحددات جهاز الإشراف والتقويم العلمي وتوصيات لجان العمداء المختصة في المجالات والتخصصات العلمية والإنسانية، وتنفذ سنويا امتحانا تقويميا مركزيا مشتركا بين الجامعات الحكومية والأهلية خلال الامتحانات النهائية، التي منها اختبارات هذا العام الدراسي 2024 ـ 2025 والتي من المقرر إجراؤها في الرابع من آيار المقبل، بحسب الصحيفة الرسمية".وأضاف أن "الامتحانات التقويمية تشمل تسعة تخصصات علمية وإنسانية، وتستند إلى سياق التوأمة العلمية بين الأقسام المتناظرة للمراحل ما فوق الأولى"، مشيرا إلى أن "المواد الدراسية المعينة بالاختبار يتم اختيارها في ضوء المناهج الدراسية المعتمدة."وبين العبودي أن "الاختبارات التقويمية النهائية ستكون أسئلتها موحدة للكليات الحكومية والأهلية، وتشمل تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والتقنيات الصحية والطبية والهندسة والقانون والتقنيات الهندسية، فضلا عن العلوم الإدارية والاقتصادية."وأوضح أن "مؤسسات التعليم الجامعي تخضع للسياقات العلمية والتقويمية للجامعات الحكومية ذاتها، ويخضع خريجوها للاستحقاقات القانونية كافة التي منها التقديم والقبول في الدراسات العليا"، لافتا إلى أن "إجراء الموحد يهدف إلى تعزيز الرصانة والارتقاء بالواقع العلمي للجامعات والكليات كافة، التي بلغت أعدادها أكثر من مئة مؤسسة موزعة "بين مختلف المحافظات.