بالصور.. انطلاق اليوم العالمي للحضارة البابلية

وانطلقت، اليوم الخميس، فعاليات اليوم العالمي للحضارة البابلية تحت شعار (بابل البداية والنهاية) احتفاءً بمرور 7 آلاف سنة على حضارة العريقة وبالتزامن مع عيد الأكيتو البابلي.

أدناه صور متداولة عن الفعاليات..