السيد الصدر يدعو للتظاهر الجمعة القادمة

وقال في بيان ورد لـ ، "اخوتي احبتي أيها المصلحون في عراقنا الحبيب.. في جمعتكم القادمة.. عليكم بالخروج بتظاهرة سلمية غاضبة كل في مكان (صلاة جمعة) تنديدا بالعدوان الصهيو امريكي الغاشم ضد واستنكارا لما تقوم به من مجازر ضد الأبرياء والأطفال والكوادر الطبية والإعلامية".واضاف "عليكم بحرق العلمين الإسرائيلي والامريكي خلال تظاهراتكم السلمية الغاضبة تلك"، مشددا على ضرورة "عدم رفع أي علم الا العلم الفلسطيني والعراقي فقط لا غير".وتابع "إن شئتم فالبسوا الاكفان تيمنا بما فعله (قدس)".