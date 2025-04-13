العراق محاط بالهزات.. احداها في الداخل

وقال القسم في بيان ورد لـ السونمرية نيوز، انه "تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 4 هزات أرضية احداها في قرب الحدود العراقية الايرانية جنوب البلاد والاخرى قرب الحدود العراقية في باقليم ، اضافة إلى حدوث هزة أرضية اخرى قرب ".وذكرت ان "الهزة الرابعة وقعت على الحدود العراقية التركية شمال مدينة ".