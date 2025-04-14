الإعلان عن مدن سكنية جديدة في الديوانية

وقال المحافظ ، أن "الحكومة المحلية استحصلت موافقة على إجراء تغييرات على التصميم الأساس للمدينة"، مضيفاً أن "الحكومة المحلية تتجه لإيجاد الحلول المناسبة للقضاء على أزمة السكن من خلال توزيع قطع الأراضي بين مختلف الشرائح، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء سكنية جديدة، بحسب الصحيفة الرسمية".وأضاف، ان "الدوائر الخدمية ملزمة بتقديم الخدمات الضرورية لتحسين الواقع الخدمي في الأحياء السكنية ومتابعة سير العمل في التي مازالت قيد الإنجاز".وتابع، انه "تمت المباشرة بتوزيع خمسة آلاف قطعة أرض سكنية ضمن وجبات بين شرائح مختلفة من مواطني المحافظة".