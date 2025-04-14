بعد رفع الكتل الكونكريتية.. فتح طريق مغلق في العاصمة بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استجابة لمناشدات المواطنين تم رفع الكتل الكونكريتية وفتح طريق مغلق وعدد من الازقة في منطقة السيدية في جانب ضمن حملة أجمل".وتابع، انه "جاء ذلك من خلال الجهد الهندسي لقيادتنا بهدف تخفيف الزخم المروري ورفع المشوهات من المناطق السكنية بالتنسيق مع دوائر الامانة والبلديات".