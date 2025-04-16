اندلاع حريق في بناية تجارية في شارع القبلة وسط كربلاء (صورة)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا اندلع في الطوابق العليا داخل بناية تجارية في شارع القبلة وسط ".وأضاف المصدر، أن "3 فرق من الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث للمباشرة في إخماده".