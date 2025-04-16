عليها اثار وشوم كثيرة ومنتفخة.. العثور على جثة ببركة لمياه امطار بالبصرة

وقال المصدر لـ ، إنه "تم العثور على جثة مجهولة الهوية في قضاء قرب محطة وقود الجديدة بمحاذاة الزبير تعود إلى رجل يقدر عمره من 35 الى 40 سنة يرتدي دشداشة بيضاء اللون وملقى على وجهه في بركه مياه امطار".وأضاف، أن "الجثة منتفخة بالكامل مع انسلاخ الجلد في المؤخرة والارجل والراس والوجه نتيجة بقائها بالماء فترة طويلة"، مشيرا الى انه "لا توجد على الجثة أي اثار اصابة او تعذيب، فقط وشوم كثيرة على الجسم".