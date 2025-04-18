بالفيديو.. ماذا حصل في سماء بغداد ليلة أمس

– محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه لاجسام تطير في سماء بشكل منتظم على خط مستقيم.

ووفقا لعدد من الناشطين ان "ما حصل في السماء هو استعراض لطائرات الدرون".

الا ان "آخرون توقعوا ان تكون هذه الاجسام هي أقمار اصطناعية تابعة لشركة ".