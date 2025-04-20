توجيه لمديريات التسجيل العقاري حول نقل الملكية بين المواطنين

وقال إعلام الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "شواني ترأس اجتماعًا ضم مديري مديريات في ، لبحث واقع العمل والمعوقات التي تواجه أداءها، وسبل النهوض بها على المستويين الفني والإداري".

وأمر وزير العدل، خلال الاجتماع، بـ"تطوير البنى التحتية وتوفير جميع المستلزمات الفنية واللوجستية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وشدد على "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية السليمة في عمليات نقل الملكية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين من جهة، وصون من جهة أخرى"، لافتًا إلى أن "الوزارة لن تتهاون إزاء أي خرق قانوني أو تلاعب في هذا الجانب الحساس".

وأكد وزير العدل "أهمية أن تكون الكشوفات العقارية دقيقة وموثقة، لا سيما تلك المتعلقة بأملاك الدولة"، داعيًا إلى "الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والمعايير المهنية المعتمدة في هذا المجال".

وأوعز بـ"ضرورة إعداد تقارير دورية عن التحديات التي تواجه المديريات ورفعها إلى الجهات المختصة، لمتابعة المعالجات بشكل مباشر".