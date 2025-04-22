‌حملة كبرى في بغداد لإزالة التجاوزات

وقال في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، ان "المحافظة عقدت اجتماعا موسعا مع رؤساء الوحدات الإدارية، من أجل إعداد خطة لإزالة التجاوزات على العقارات الحكومية وكذلك العقارات التي تعود ملكيتها للمحافظة"، مشيرا إلى أنه "جرى الاتفاق على البدء بجرد شامل لهذه الأملاك وإدخالها في قاعدة بيانات، من أجل إحصائها بشكل دقيق وتحديد عائديتها وموقفها القانوني، وصولا إلى الشروع بحملة موسعة لإزالة هذه التجاوزات، بالتنسيق مع الجهات المالكة لها من دوائر ومؤسسات".وأوضح أن "المحافظة أوعزت إلى الوحدات الإدارية كافة بإعداد خطة لكل قضاء أو قائممقامية على حدة لتحديد آلية الإزالة، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها وبحسب خصوصية كل منها من حيث الموقع الجغرافي والمساحة".