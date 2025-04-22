القبض على أجنبي مطلوب بجريمة قتل شرق بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "نفذت مفارز مركز شرطة الملعب ودوريات نجدة بالتنسيق مع القوة الماسكة، عملية أمنية في منطقة الشقق الفلسطينية شرق العاصمة أسفرت عن إلقاء القبض على متهم (من الجنسية الاجنبية) مطلوب وفق أحكام المادة 406 ق ع".وأشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم أصولياً".