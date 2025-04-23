حريق قرب شركة نفط الشمال في كركوك (فيديو)

افاد مصدر محلي، مساء الأربعاء، باندلاع حريق قرب بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا بسيطا اندلع كبير بالقرب من في "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.