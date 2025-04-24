التربية توضح آلية العمل بقرار الدخول الشامل للامتحانات الوزارية (وثيقة)

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أصدرت للامتحانات العامة في ، اليوم الخميس، توضيحا لآلية العمل بقرار الدخول الشامل للامتحانات الوزارية لطلبة.

وبحسب الوثيقة، فإن التعليمات تخص طلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي، المنتظمين بالدوام للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ۲۰۲٥ والذين يحق لهم اداء امتحاناتهم في الدور الثاني.



أدناه نص الوثيقة: