"اين المحافظ؟".. مستشفى الفيحاء في البصرة يرفض استلام جثة امرأة تعرضت لحادث دهس

وقال عدد من المواطنين الذين قاموا بنقل جثة المرأة الى دائرة الطب العدلي في المحافظة بعد تعرضها لحادث دهس في بالمحافظة ما أدى الى وفاتها في الحال، الا ان الموظف الموجود في ثلاجة استقبال الموتى بمستشفى رفض تسلم الجثة".وأضافوا ان "هذا الموظف هو من طلب من المواطنين بوضع الجثة داخل ثلاجة الموتى من دون ان يبادر باي تدخل".وانتقد المواطنين "دائرة والمحافظ "، داعين " الى النظر لحال المستشفيات في ".