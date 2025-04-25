هل تم رفع حصة المسافرين من الدولار.. البنك المركزي يوضح

وذكر البنك في حديث للوكالة الرسمية، وتابعته ، أن "الكتاب الذي تم تداوله حول رفع حصة المسافرين من الدولار مزيف".وأضاف، أن "حصة النقدي 3000$ دولار فقط ويتسلمها في المطار في يوم السفر"، مشيرا الى أنه "لا صحة من ارتفاعها الى 5000$ نقدا".