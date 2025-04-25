وذكر المكتب في بيان، أن قراءات ملوحة المياه في بدأت تشهد ارتفاعاً حاداً، وسط مؤشرات تنذر بأن نسب الملوحة قد تتجاوز نصف ما تحويه مياه البحر خلال الشهر الحالي أو المقبل، بالإضافة إلى تصاعد معدلات الحموضة والملوثات السامة الصلبة، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية جديدة.وأشار البيان إلى أن “ سبق وأن تلقت وعوداً حكومية بتنفيذ مشاريع استراتيجية للحيلولة دون تكرار الأزمة، تضمنت محطات تحلية، ومشاريع كهروحرارية، وسدود، وهويسات مائية، أو حتى تغيير مجرى شط العرب، إلا أن معظم هذه المشاريع لم تنفذ، رغم رصد مبالغ ضخمة لها، ولا تزال الحكومة مدينة للبصرة بحقوقها”.وحذرت المفوضية من “الاستهانة بالموقف الإنساني المتدهور”، ودعت إلى إعلان مبكر لحالة الطوارئ في المحافظة، لاسيما وأن البصرة تُعد شريان النفطي، ومعرضة اليوم لسيناريو خطير قد يُفضي إلى أزمة صحية وبيئية واسعة ما لم تُتخذ خطوات حكومية عاجلة.