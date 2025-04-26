مصرع عاملين نتيجة سقوطهما من "ونج" لنقل الطرشي جنوب العاصمة

وقال المصدر لـ ، إن "عاملين لقيا مصرعهما نتيجة سقوطهما من (ونج) خاص بنقل براميل الطرشي".وأضاف، أن "الحادث وقع في احمد معامل الطرشي في منطقة عويريج جنوب العاصمة ".