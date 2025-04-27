الزيدي يرد على "صوتية الخنجر": ادوس راسك.. أنت لا تمثل العراقيين الاصلاء

وقال في تدوينة على منصة "أكس": "شروكي وافتخر وادوس راس، (....) لا نعتبرها منقصة، كلمة نعتز بها لانها كلمة عراقية سومرية تدل على عراقة من يحملها وهي ليست منقصة لكن اطلاقها يدل على فترة تغييب جزء أساسي من الشعب واضطهاده والتي جعل منها العثمانيون ومن بعدهم البعثيون صفة مواطن ثان لأغلب الشعب العراقي لعقد طائفية مريضة وكل تلك العقد والأمراض والصفات الدونية تتجسد بشخصك".وأضاف: "كنت ومازلت خنجر غدر مسموما بجسد البلاد وولاؤك الخارجي الذي تستخدمه مع البعض من المفترض ان تحاكم عليه وخيانتك لبلدك وتآمرك الدائم لزعزعة استقراره واضح".وأتم الزيدي، بالقول: "هذا النفس والكلام والخطاب لا يمثل العراقيين فنحن شعب واحد تربطنا وتوحدنا العلاقات الاجتماعية والأسرية والعشائرية، اما انت فنكرة ((كد كيدك واسع سعيك فوالله لا تمحو ذكرنا)) فنحن ابناء هذه الارض بدماء أجدادنا وآبائنا واخواننا وأبنائنا بنينا وحميناه".