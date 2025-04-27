شراكة رسمية بين المرصد العراقي وجامعة أميركية

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، انه "أطلق بالشراكة مع جامعة ريتجرز في الأميركية، برنامج زمالة الباحثين الشباب، الذي يهدف إلى بناء قدرات 15 شابة وشابًا من مختلف المحافظات العراقية في مجال البحث الحقوقي وإنتاج المعرفة".وأضاف ان "البرنامج يأتي ضمن جهود المرصد لتشجيع البحث العلمي في قضايا حقوق الإنسان، وتعزيز دور الشباب في رصد الانتهاكات وتحليلها باستخدام أدوات بحثية معتمدة دوليًا"، موضحا ان "البرنامج يمتد على مدار 18 شهرًا، يتلقى فيه المشاركون تدريبًا متخصصًا على كتابة البحوث والدراسات الحقوقية، وفهم المعايير الدولية، ومنهجيات التوثيق والتحليل".وتابع ان "المرحلة الأولى من البرنامج انطلقت في واستمرت لثلاثة أيام، تضمنت تدريبات مكثفة وعملًا جماعيًا بإشراف مدربين وخبراء متخصصين"، موضحا انه "من المقرر أن تُستكمل الزمالة بمرحلة ثانية، تليها مرحلة ثالثة تناقش فيها البحوث والدراسات بشكل عام".وبين ان "المشاركين بدءوا بالفعل العمل على إعداد أوراق بحثية متخصصة تتناول قضايا محلية وإقليمية تمس واقع حقوق الإنسان في ، على أن تُنشر لاحقًا وتُعرض في منصات حوارية وأكاديمية".وبين ان "المرصد يؤمن بأن دعم جيل جديد من الباحثين الحقوقيين هو استثمار في مستقبل أكثر وإنصافًا"، لافتا الى ان "هذا البرنامج يوفّر بيئة مهنية تعزز التفكير النقدي والبحث الممنهج، وتمنح الشباب فرصة للتعبير عن رؤاهم وإحداث أثر حقيقي".