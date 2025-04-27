نيران تلتهم 4 منازل في البصرة "فيديو"

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع في 4 منازل سكنية ضمن منطقة حي الأساتذة ، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية إصابات بشرية".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث لاخماده"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".