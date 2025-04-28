ديالى تسجل حالة وفاة بالحمى النزفية

وقال المصدر في حديث لـ ، إن " سجلت، اليوم، حالة وفاة لأحد المرضى بسبب مضاعفات إصابته بفيروس الحمى النزفية".وأعلنت ، السبت (19 نيسان 2025) تسجيل 14 إصابة وحالتي وفاة بمرض الحمى النزفية منذ بداية عام 2025.