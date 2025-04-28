قرار بتعليق مقابلات المواطنين بدائرة شؤون المفصولين السياسيين

وقالت لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ ، إن "دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قررت تعليق مقابلات المواطنين حتى إشعار آخر".وأضافت أن "القرار جاء بسبب أعمال الصيانة والإعمار في نصب الشهيد".