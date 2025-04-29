تسجيل هزة أرضية شمال كركوك

وذكر بيان للهيئة، ان "مراصدها الزلزالية سجلت حدوث هزة مساء اليوم الثلاثاء 29 نيسان 2025 داخل الحدود العراقية، تبعد 40كم شمال وبلغت قوتها 2.8".وأضاف "لم يتم الشعور بها وسنوافيكم في حالة حدوث أي مستجدات أخرى، داعيا بالمواطنين الى الابتعاد عن الاخبار الكاذبة والاشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".